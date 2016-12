This is a stunningly long list of people held hostage in 2003 by Colombia's FARC guerrillas. It does not count those already kidnapped and released, or those murdered while in captivity. A few childhood friends of mine would figure on the latter.The FARC is a military wing of Colombia's communist movement, and is classified by most of the West as a terrorist group. Predictably, Cuba and Venezuela have hailed them as legitimate freedom fighters.This is only a list for ONE of the many political groups that operate in Colombia and raise funds by kidnapping. It is even more sobering to realize that this does not even begin to represent the misery of the thousands more families that fall victim to the much more pervasive criminal activity that engages in this singularly cruel practice. Our family has already agreed that we will not ever pay these animals, and we have arranged for specific goodbyes. Cruel but pragmatic.• Acevedo Raigosa Juan Diego• Acosta Gabriel• Acosta Albeiro• Acosta Gloria Esperanza• Acosta Alvaro• Acosta Charrys Cesar Augusto• Acosta Galeano Jorge Alonso• Acosta Gutierrez Alberto• Acosta Lopez Olman Rodelo• Acosta Silva Wilder• Acuña Sanabria David Enrique• Afanador Ayala Jorge Enrique• Agámez Pacheco Darío• Agredo Guesia Hernando• Agudelo Duvan Alejandro• Agudelo Gonzalo• Agudelo Gina Katerine• Agudelo Arbeláez Ignacio• Agudelo Arenas Miguel Angel• Agudelo Gonzalez Samael Arfhayl• Agudelo Henao Carlos Andrés• Agudelo Hoyos Alexander• Agudelo Hoyos Luz Eugenia• Agudelo Preciado Andres Felipe• Aguilar Jurado Luis• Aguilera Juan David• Aguilera Agudelo Hernan• Akil Ali (Lebanese)• Alba Rupertino• Albarracín William• Albornoz Brito Lilián Estela• Alcala Zabaleta Euclides• Alfonso Rodriguez Claudia Milena• Altafulla Atehortua Edwin• Alvarado Sergio Alfonso• Alvarado Cespedes Natalie• Alvarez Anselmo Belisario• Alvarez Bolaño Ruprecht• Alvarez De Rocha Isabel• Alvarez Gardeazabal Carlos Fernando• Alvarez Olivera Fredy• Alvarez Rodriguez Hector• Alvarez Rodriguez Luis Miguel• Alvarez Rojas Yesid Gustavo• Alzate Flor Maria• Alzate Cano Norman Rodolfo• Alzate Yepes Saulo• Amador Tapias Diezmar Alonso• Amador Jose Yesid• Amaya Luis• Amaya Silva Luis Mario• Anaya Leon Melkis• Andrade Leonardo• Andrade Falla Juan Pablo• Angarita Landinez Mesias• Angarita Meneses Javier Eduardo• Angarita Montealegre Jorge Enrique• Angarita Peña Julian Andres• Angel Dario• Angulo Gerardo• Angulo Jimenez Javier• Angulo Navia John Edgar• Anichiarico Barros Luis Lorenzo• Aranda Esquivel José Manuel• Arandia Valentín Gerardo Alberto• Arango Juan José• Arango Mario• Arango Escobar Juan José• Arango Maya Delio• Arango Mora Carlos Mario• Arango Tabares Jose Uriel• Araujo Cook Mario• Aray Suárez edgar A• Arbeláez Arbláez Ruben Dario• Arbelaez Castaño Rodrigo De Jesús• Arce Luis Arturo• Arciniegas Cacua Abdon• Arciniegas De Arenas Amalia• Arcos Guerrero Alvaro Iginio• Ardila Luis Francisco• Ardila Becerra Carlos• Ardila Gonzalez Alfonso Elias• Ardila Luengas Alirio José• Ardila Madina Jairo Alexander• Arellano Macias Hermel• Arenas Luis Delio• Arenas Luis Alberto• Arévalo Luis José• Arias Isidro• Arias Garcia Medardo• Arias Rojas Roberto• Arias Suarez Misael• Arias Tabares Lina Yisela• Aristizabal Betancour Jaime• Aristizabal Quintero Eulalia• Aristizábal David Mauricio• Ariza Pérez Clodomiro• Arizmendy Héctor Fabio• Arrazola Ospina Olga Beatriz• Arredondo Martinez Fadul Alberto• Arredondo Urrego Lisimaco• Arredondo Urrego Isidro• Arregoces Nelson• Arrellano Macias Hermel• Arriaga Marcelina (Ecuadorean)• Arroyave Restrepo Abigail• Arteaga José Miguel• Ascanio Carlos Andres• Assis Montoya Yaser De Jesus• Astaiza Julio• Astaiza Sanchez Julian• Atehortua Rios Ramiro Antonio• Atencio Navarro Angel David• Atzmon Ran• Aubenas Florence• Avellaneda Miryam• Avendaño Rafael• Avila Nieto Climaco Ernesto• Avila Rios William• Avila Torres Felix• Ayala De Nart Andrés• Ayala Galvis Gilma• Ayala Montoya Raúl• Abarro Melo Carlos Alberto• Abondano Fernando• Abondano Cazzareli Fernando (Italian)• Abregú Daniel Alejandro• Abril Jhon• Acalo Tenorio Ananias• Acevedo Camilo• Acevedo De Acevedo Carolina• Acevedo Granados Ernesto• Acevedo Jaramillo Ovidio De Jesús• Baldovino Guerrero Martin• Ballesteros Miguel Fernando• Ballesteros Sierra Hermes• Baquero Jorge• Baquero José Edgar• Barbosa Carlos• Barbosa Luis Eduardo• Barragán López Carlos Alberto• Barrera Luz Marina• Barrera Alvares Janeth• Barrera Moreno Luis Alfonso• Barreto Acuña Eder• Barrios Fabián Farid• Barrios Antonio Rumbo• Barrios Guzmán Isaac Manuel• Barrios Hernandez Rafael• Barros Pedro• Bastidas Mauricio• Bastidasibarraibarra Hector Edmundo• Bautista Peña Edgar• Bautista Rincon William• Bayona Hernando• Bayona Camacho Alexander• Beaine Hernandez Carlos Arturo• Becerra Eliécer• Bedoya Luis Eduardo• Bedoya Margarita• Bedoya Giraldo Angel De Jesús• Bedoya Grajales Adriana Maria• Bejarano Bonilla Carlos Alberto• Bello Gauta Carlos Orlando• Bello Silgado Luis Eduardo• Belluscio Pablo Martín• Beltran Carlos• Beltran Miguel Antonio• Beltrán Burbano Carlos Andrés• Beltrán Cuéllar Orlando• Beltran Franco Luis Alfonso• Beltran Giron Efrain• Beltran Pacheco Julio Ernesto• Benavides Lucero Eva Sandy• Benjumea Loaiza Luis Arbeiro• Bermeo Covaleda Juan Carlos• Bermudez Arboleda Einer• Bermudez Carlos Augusto• Bernal José• Bernal Narciso• Bernal Lopez Edwin Libardo• Berrio Torres Juan Manuel• Berrocal López José• Betancourt Javier• Betancourt Pulecio Ingrid• Betancourt Restrepo Orlando De Jesús• Betin Bedoya Rodrigo Manuel• Blanco Abril Benjamin• Blandón Javier• Boada Alvarado Carlos Guillermo• Bohorquez Rodriguez Vianny• Bolaños Cuello Elisa Dolores• Bolaños Lozano Carlos• Bonilla Enrique• Bonilla Juan Guillermo• Bonilla Gomez Pablo Enrique• Bonilla Vallejo Luis Enrique• Borrero Luis Fernando• Borssotti Santiago (Italian)• Botello Ojeda Danilo• Botero Botero Francisco• Botero Botero Fabio• Botero Garcia Natalia• Botero Hoyos Marco Tulio• Botero Mejia Antonio Maria• Botero Patiño Guillermo Leon• Bravo De Chacon Nohemi• Brugnani Claudio• Buckley John (British)• Bueno Jovany• Bueno Arevalo Parmenio• Buitrago Ramiro• Buitrago Cuesta Julio César• Buitrago Tellez Siervo Antonio• Bula Agamez José Domingo• Burgos De Castillo Maribel• Bustos Díaz Hernán• Cabal Orjuela Clara Ines• Cabana Fonseca César• Cabrera Maria Agustina• Cabrera Roger• Cabrera Monje Juan De Jesus• Cáceres Fuentes Oscar Orlando• Cachay Alexander• Cadena Lozada Narciso• Caicedo Henao Juan Alberto• Caicedo Muñoz Gustavo• Caicedo Portura Leonardo• Caicedo Ulloa Carlos Eduardo• Cala Amaya Maria Teresa• Caldas Carvajal José Anselmo• Calderon Pantoja Alfonso• Calderón Rangel Raúl• Calderon Rodriguez Yanira• Calderon Suarez Ana Marcela• Calle Oscar• Calle Betancourt Francisco Armando• Calvo Guillermo Leon• Calvo Antonio• Calvo Rigo Alberto• Calvo Quintero Miryam De Jesús• Camacho Manuel• Camacho Jairo Jesús• Camacho Canasteros José Ruben• Camacho Chacon Henry• Camargo Rey Sergio• Camargo Torres Luis Alberto• Camargo Vasquez Leonel• Camelo Sanchez Jose• Camero Galvis Luis Alfredo• Campo Pinedo Portho David• Campos José• Canal Pésico Gonzalo• Cañaveral Osorio Claudia Yaneth• Cano Figueroa Juan Carlos• Cano Quiroz Adriana Maria• Cano Zapata Jhonny Alexander• Cantillo Sandra Ester• Cantillo González Emil• Cantillo Sánchez Emil• Cantor José Luis• Caraballo Cantillo Martha Elena• Cardenas Omar Ovidio• Cárdenas Gerlein Guillermo• Cardona Jorge Iván• Cardona Julia• Cardona Arenas Guillermo• Cardona Caldera Carlos• Cardona Hernandez Faiber• Cardona Maya Jorge Arturo• Cardona Trujillo Cesar• Cardozo Vasquez Henry Leonardo• Carmen Ruiz Maria Lucelly• Carmona Hernando• Carmona Osorio Miguel Angel• Caro Hernan• Caro Luis Fernando• Carrascal Rangel Jorge• Carreño Saulo• Carreño Gilberto• Carreño Peña Rafael Alberto• Carrillo Helbes Sergio Andres• Carvajal Gabriel• Carvajal Arteaga José Emilio• Carvajal Franco Jose Jaime• Carvajalino Chago Israel• Casallas Torres Omar Giovanny• Casas Joaquin• Casas Rodríguez Camilo Alejandro• Castañeda Carmenza• Castañeda Enciso Manuel• Castañeda Quiroz Balmoris Alberto• Castañeda Vergara Javier De Jesús• Castaño Orlando• Castaño Montiel Giovany• Castellanos De Figueroa Teresa• Castilla Cleodomiro• Castillo Francy Rocio• Castillo Carlos Alberto• Castillo Jaime Alberto• Castillo Ana Milena• Castillo Arredondo Julio Cesar• Castillo Bustamante Jesús Enrique• Castillo Charris Noraldo José• Castillo Gallego Gloria Enith• Castillo Montenegro Miyer Alexander• Castillo Polo Jaime Luis• Castillo Sánchez Nicolás• Castillo Vergara Francia Margarita• Castrillon Andres• Castrillon Garcia Wilmer• Castro Everardo (Mexican)• Castro Ascanio Albeiro• Castro Conrado Alfredo Rafeel• Castro Lopez Nestor Alberto• Castro Lopez Deiber Stiven• Castro Mafla Nelson• Castro Mafla Miller• Castro Patiño Manuel Alejandro• Cayewya Leila• Ceballos Yezid• Ceballos Sierra Rafael Ricardo• Cediel Herrera José Olvein• Celedon Julio Habib• Celis José• Celis Gutierrez Jose Joaquin• Cepeda Erick• Cespedes Garcia José Orlando• Chacon Bravo Luis Roberto• Chacón Bravo Ligia Fanny• Chamorro Jairo• Chaparro Naranjo Luis Hernan• Charris Hugo Gilberto• Charris Figueroa José Del Carmen• Charris Figueroa Omar Andres• Charry Carlos Alberto• Charrys Rodriguez Cesar Augusto• Chavarro Alfaro Ever• Chaverra Junca Jimmy• Chavez Bonilla Luis Alberto• Chavez Hurtado Luz Amparo• Chavita Burgos Lino• Chimigui Higuildo• Chinchilla Alvarez Luis Fernando• Chinchilla Munar Jorge Alberto• Chisco Jaime Humberto• Chisco Espinosa Jaime Humberto• Chitiva Prieto Jesus Antonio• Chivata Fonseca Samuel• Cifuentes Juan Ignacio• Cifuentes Rodriguez Hector Gonzalo• Cifuentes Rodriguez German• Claro Arévalo Neftalí• Claros Pinzón Roberto• Clavijo Gasca Marlon Andres• Cobaleda Oscar• Cobaleda Jairo• Collazos Jorge Ricardo• Colorado Cadavid Jaime Luis• Conrado Bolívar Ostuardo• Contreras Florez Pascual• Contreras Hernandez Jairo• Contreras Rojas Beyer Antonio• Coral Parra Richard Anderson• Córdoba Daniel Isidoro• Cordoba Alvarez Marien Del Pilar• Cordoba Iles Paulino• Cordón Herrera Reynaldo• Cordón Herrera Guillermo• Coronado De Lopez Doris• Corrales Castro Francia Helena• Corrales Cuadrados Deivis José• Correa Marco Antonio• Correa Oscar• Correa Alejandro• Correa Tamayo Tamayo Astrid Veronica• Correa Arteaga Guillermo Leon• Correa Maldonado Ovidio• Correa Tamayo Laura Cristina• Correa Tamayo Angie Caterine• Correa Velásquez Luz Dary• Corredor Pedro• Cortes Acero Pedro Hernan• Cortes Aragon Rogelio• Cortes Espinosa Cesar Aureliano• Cossio Andrés Cossio• Covelly Luz Mery• Cruz Marcos• Cruz Perez Orfanelly• Cuadrados Fredy• Cubides Caballero Nelson• Cubides Carvajal Luis Mario• Cubides Plazas José Gilbert• Cubillos Gabriel• Cuervo Rojas Julio• Cuesta Asprilla Felix• Cujas Oscar• Dalde Beni• Dangond Noguera Julio Jose• Daniels Mattos José David• Daza Heder• Daza María Clemencia• Daza Bermudez Elias• Daza Diaz Marcela• De La Cruz Hermes• De La Ossa De La Ossa Jhon Jairo• De La Rosa Jorge Luis• De La Torre Carlos• De Las Aguas Manga Sebastian Segundo• De Los Rios Vela José Ignacio• Delbasto Francisco• Delgado Argote Harvey• Delgado Becerra Jesus Antonio• Devia Molinares Diana Carolina (Venezuelan)• Diad Basil Julieth• Diaz Jhon Jairo• Diaz William• Diaz Luis• Diaz Luis Antonio• Díaz Eduardo• Diaz Beltrán Wilson• Díaz Camacho Luz Eneida• Diaz Cardenas Rodrigo• Diaz Cifuentes Oswaldo• Diaz Diaz Ariel• Diaz Gaitan Henry Noe• Diaz Garcia Ramon• Diaz Gomez José Nicolas• Diaz López Nelson• Diaz Montoya Felipe• Diaz Prada Rafael• Diez Carlos Mario• Diez Orozco Carlos Mario• Diviayo Rafael• Domico Honorio• Domico Delio• Domico Uldarico• Domico Angel• Domico Teofan• Domico Jarupia José Angel• Domico Pernia Kimi• Dominguez Jorge• Dominguez Peña Yury Andrea• Donato William• Doria Romero Pablo• Doria Romero Edgar• Duarte Olida Sofia• Duarte Carlos José• Duarte Salomon• Duarte Valero Edgar Yesid• Dueñas Carlos Julio• Duque Jaramillo John Jairo• Duque Mazo Gabriel• Duque Meza Jairo• Duque Silva José Farith• Durán John Jairo• Duran Rodriguez Javier Alonso• Echarri Antonio• Echavarria Velez Jhonny Alexander• Echeverri Ramiro• Echeverri Arboleda Eliseo• Echeverri Mejia Gilberto• Echeverria Castro José Alejandro• Echeverry Perez Cristina• Echeverry Sánchez Ramiro• Elias Gomez Ana Luisa• Eltawin Erez• Escobar Mejia Ana Joaquina Maria Estela• Escobar Rotabista Fernando• Escobar Velez Carlos Hernan• Escorcia Antonio• Espejo Luis Alejandro• Espinoza Hernandez Jairo• Espitia Luis Ernesto• Estrada Mateo• Estrada Cadavid Juan Diego• Estrada Jimenez Octavio• Fadul Bernal Hernando• Fandiño Adonaldo• Fandiño Chavez Edinsón• Fandiño Guarnizo Cesar• Fernandez Solarte Solarte James Fabian• Fernandez Quessep Alvaro• Fernandez Solarte Juan Sebastian• Fernando George• Fernando Sanmiento Jhon Carlos• Ferro Fernández José• Ferro Pinilla Adriano• Fino Ricardo• Flechas Estrada Jhon Jairo• Flores Fernando• Flores Adolfo• Flórez Uldarico• Florez Florez José Francisco• Florez Rueda, Eduardo• Folleco Ahumada Segundo Peregrino• Fontalvoprietoprieto Jorge Eduardo• Forero Wilfredy• Forero Carrero José Libardo• Forero Rivera Diego Mario• Franco Carlos Julio• Franco Bernal Octavio• Fredy Olvani Gallo Jurado• Freiver Vives Walter• Fuentes Camacho Carlos Humberto• Gaitan William• Galindo Dionisio• Gallego Miller Lady• Gallego Giraldo Luis Carlos• Galvan Juan Guillermo• Galvis Jaimes José Maria• Galvis Mendez Dayra De Jesus• Gaona Nubia• Garavito Martinez Maria Amparo• Garaviz De Sanchez Luz Estella• Garay Manuel• Garbache Ramos Gabriel• Garcia Luis Carlos• Garcia Jesús Antonio• Garcia Juan Carlos• Garcia Vicente• García Miriam• Garciaaguilaraguilar Alvaro• Garcia Andrade Jorge• Garcia Arias Diego Alonso• Garcia Arrieta Rafael Eduardo• Garcia De Cortes Margarita Del Socorro• García Giraldo Carlos Alberto• García Gómez Carlos Eugenio• García Gómez Héctor Fabio• Garcia Guillen Cesar Augusto• Garcia Lopez Jorge Luis• Garcia Lopez Reinaldo• Garcia Martín Jhon Carlos• García Mosquera John Freddy• Garcia Oñate Jorge Luis• Garcia Oviedo Antonio José• Garcia Puentes Julio Alexander• Garcia Restrepo Hernan• Garcia Toro Ramiro• Garcia Vargas Alberto Elias• Garzon Marina• Garzon Cortes Fredy Helbert• Gaviria Jaime• Gechen Turbay Jorge Eduardo• Gercia Simons Julio Cesar• Gerena Mateus Helmer Eliecer• Ghazal Houman Khaled• Gil Vallejo Mario De Jesus• Giral Panesso Dorian Alberto• Giraldo José• Giraldo Aristizabal José Absalon• Giraldo Cadavid Francisco Javier• Giraldo Giraldo Luis Ernando• Giraldo Hernández Benjamín• Giraldo Herrera Manuel• Giraldo Hincapie Jose Rodrigo• Gloria Alexandra Múnera• Gnecco José• Gomez Joel• Gomez Clara• Gomez Juan• Gomez Andres• Gomez Rolando• Gomez Aider• Gomez Ruben Dario• Gómez Elvia• Gomez Agudelo Jesus M• Gomez Alvarado Victor Manuel• Gómez Avila Ledis Yohelis• Gomez Cona Carlos Palacio• Gomez Galeano Moises• Gomez Galindo Benjamin• Gomez Mejia Jonh Jairo• Gomez Mendoza Damian• Gomez Porras Armando• Gomez Ramirez Julio Cesar• Gómez Rodríguez Sandro Hernando• Gomez Salcedo Carlos Alberto• Gomez Santos Juan Carlos• Gonsálves Marc (American)• Gonzalez Karen• Gonzalez Jhon Alexander• Gonzalez Jairo• Gonzalez Cristobal• Gonzalez Rosendo• González Gustavo• González Luis Teodoro• González Adán• Gonzalez Campuzano Mariano De Jesús• González De Perdomo Consuelo• Gonzalez Diaz Rafael• Gonzalez Espitia Luis Felipe• Gonzalez Garcia Alberto• González García Alberto• Gonzalez Giraldo Aristobulo• Gonzalez Ibarra Jorge Eliecer• Gonzalez Murillo Jose Dorance• Gonzalez Pimienta Luz Rocio• González Posada Carlos Alberto• Gonzalez Rojas Sandra Marisol• Gonzalez Sandoval Heliodoro• Gonzalez Velilla Termutis Del Carmen• Grajales Romo Holger Zagalo• Granada Pinzon Eliecer• Granados Monroy Maria Ines• Greco Irma• Grisales Jiménez José Elí• Guaran Roberto• Guerra Jairo Miguel• Guerra González Marco Aurelio• Guerra Jimenez Ibeth• Guerrero Eliseo• Guerrero Edwin Ferney• Guerrero Gutierrez Francisca• Guevara Julián Hernesto• Guevara Quintero Osiris Yovanna• Guillen Tabares Henry• Guisto Gabriels• Gutierrez Abelardo• Gutiérrez Tulia• Gutierrez Patiño Leonardo Fabio• Gutierrez Reza Jorge• Gutierrez Suarez Pedro Manuel• Gutiérrez Urdaneta Randolfo• Guy Ido Joseph• Hansen Heiner• Henao Gustavo• Henao Barco Luis Bernardo• Henao Vallejo Sergio Alonso• Henderson John (American)• Hernandez Eugenio• Hernandez Jorge Augusto• Hernández Alberto• Hernández Gloria María• Hernández Diego Fernando• Hernández Diego Fernando• Hernandez Alvarez Henry Samuel• Hernández Benitez Henry• Hernández Calle Juan Carlos• Hernandez Cardona Ivan• Hernandez Estrada Daniel• Hernandez Fernandez Antonio José• Hernández Guanga. Luis Orlando• Hernandez Hernandez Gabriel Horacio• Hernández Hernández Carlos Alberto• Hernandez Pineda Jorge• Hernández Rivas Elkin• Hernandez Torres Luis Esteban• Hernando Rojas Vinasco• Herrera Guillermo• Herrera Amaya Alcides De Jesús• Herrera Pinto José Elias• Hincapie Duque Carlos Alberto• Hincapie Vasquez Jorge Leon• Hinojosa Vence Ismael• Holguín Acosta Néstor• Holguín Acosta Néstor• Holguin Cuervo Arley Alberto• Howes Tom (American)• Hoyos Salcedo Jairo Javier• Huertas Quintero Isidoro• Huertas Silva Salvador• Hurtado Pedro Jesús• Hurtado Gonzalez Jairo Alfredo• Ibarra Pimentel Gabriel• Indaburu Ana Teodora• Infante Luis Antonio• Infante Juan Maria• Infante Ortega Otoniel• Iregui Carrillo Camilo• Jaimes Humberto• Jara Alan• Jaramillo Norberto• Jaramillo Jorge Sigifredo• Jaramillo Gabriel Humberto• Jaramillo Alvarez Juan Diego• Jaramillo Barrios Eduard• Jaramillo Monsalve William• Jaramillo Montoya Juilo César• Jaramillo Sierra Carlos Humberto• Jerez Capacho Alfonso• Jimenez Pablo Emilio• Jimenez Durango Alberto• Jurado Rios Leonardo Fabio• Lancheros Bueno Maria Emilia• Landazabal Hurtado Luz Helena• Lasso Orlando• Lasso Monsalve Cesar Augusto• Lastra Laureano• Leguizamon Parra Blas Ignacio• Lemon Vallestas Roque• Leon Maria Eloisa• León Castillo José Alberto• Leon Torres Belkis Zoraida• León Villaciés Eduardo Ignacio• Leyton Padilla José• Lizarazo Victor Manuel• Lizcano Oscar Tulio• Llerena García Carlos• Loaiza Luis Eduardo• Londoño Samuel• Londoño Hernan• Londoño Evelio• Londoño Camargo Ivan Dario• Londoño Cañas Leonardo• Londoño Gomez Claudia Constanza• Londoño Lopez Diana Patricia• Londoño Rico Carlos Mario• Londoño Soto Luis Felipe• Lopez José Demetrio• Lopez Mario• Lopez Andres• Lopez Nesto• López Narcizo• López Holbert• López Henry• López Henry• López Angel Belitza Pilar• Lopez Arcos Willam Miguel• Lopez Cely Rafael Enrique• Lopez Coronado Karen• Lopez Cruz Alba• Lopez Duque Carlos Mario• Lopez Echeverry Robinson• Lopez Gonzalez Dora Elizabet• Lopez Ramos Arturo• Lopez Rojas Oscar Alberto• Lopez Salazar Abelardo• López Tobón Sigifredo• Losada Montenegro José Arbelay• Lotero Barrientos Joel• Lothar Burkhard Hintze (German)• Lozada Anibal• Lozada Suarez José Luis• Lozano Eduardo• Lucuara Segura Hector• Lugo Primelles René• Macias Villalba Hernando• Madrid Álvarez Rafael• Malagon Castellanos Raymundo• Maldonado Alvaro• Malo Guido• Malo Ramirez Mario Alfonso• Manga Alexander• Mantilla Nelson Omar• Mantilla Pedro Ivan• Mantilla Miller Xiomara• Mantilla Pedro Ivan• Marín Luis Gonzaga• Marín Amparo• Marín De Salazar María Consuelo• Marin Franco Mario Alberto• Marin Muñoz José Leonel• Marin Villalva Gildardo• Mariño Granados Luis• Márquez Díaz Enrique• Marroquín Cruz Edwin• Martinez Nelson• Martinez Edwin Raul• Martinez Andres• Martinez Esneider• Martínez José Libio• Martínez Edwin Raul• Martinez Caceres Ilia Dorada• Martínez Gómez José William• Martinez Herrera Javier• Martínez Parra Pavel José• Martinez Pinedo Domingo• Martínez Quiñones Mabel• Martinez Romero Wilson De Jesús• Martinez Tarache Carlos Alirio• Martinez Valaidez Tony Alberto• Martinez Zabaleta Manuel Antonio• Marulanda Valencia José Ricardo• Matarife Deivis• Mayer Arce Diana Carolina• Mazo Muñoz Carlos Alberto• Medina Cabezas Wilmer Orlando• Medina Camelo Hernando• Medina Hernandez Jairo• Medina Hidrobo Hildes• Medina Hinestrosa Patricia• Medina Lopez Lorenzo• Medina Rojas Helka Gisela• Mejia Aurelio• Mejia Jesús Alfonso• Mejía José Rodolfo• Mejía Araújo Mireya• Mejia Garcia Hugo• Mejia Isaza Diego• Mejia Moreno Jorge Ivan• Mejia Ramirez Carlos• Mejia Salazar Consuelo• Mejia Velandia Felipe• Mejía Vélez José Gustavo• Mejore Mariano• Mena Antonio• Mena Yesid• Mendez Wilmer• Mendez Cardenas Jorge Alberto• Mendez Dagua Fabian Alexis• Mendez Mendoza Ingrid Isabel• Mendez Meza Henry• Mendez Passu Libardo• Méndez Vela Juan Carlos• Mendieta Luis• Mendieta Avendaño Jose Eduardo• Mendoza Nancy• Mendoza Daza Joaquin Guillermo• Meneses Garcia Claudio• Meneses Neira Ángel María• Menez Angel• Mercado Lara Franklin• Mercado Saavedra Jorge Andres• Meriño Algarin Waldir• Mesa Lopera Adolfo Leon• Milano Marin Oscar Ivan• Mina Perez Oscar• Minana Stephanie• Miranda Luis Alfonso• Miranda Julio• Mojica Benitez Gilberto• Molano Sabogal Helmer Audrey• Molano Sanchez Rafael Antonio• Molina Garcia Julian Andres• Molina Manrique Arturo• Mona Rafael• Moncayo Cabrera Pablo Emilio• Monrron Echeverria Tomas Vicente• Montenegro Lievano• Montenegro Cuesta William Antonio• Montenegro Llanos Justo• Montenegro Martínez Willinton• Montenegro Mendoza Alfredo De Jesús• Monterroza Nadjar Antonio• Montes Edilberto• Montoya Gloria Maria• Montoya Ancízar• Montoya Baena Alvaro De Jesus• Montoya Leyton Ricardo• Montufar Andrade Harold• Mora Yenny Suleydi• Mora Carlos Hoover• Mora Pedronel• Mora Milton• Mora Salvador• Mora Torres Juan Camilo• Mora Ubaque Jhon Harold• Morales Acosta José Isidro• Morales Jiménez Jedys• Morales Ramirez Jose Narciso• Moreno Luz Amparo• Moreno Reynaldo• Moreno Álvaro• Moreno Julia• Moreno Wilfredo• Moreno Juan Pablo• Moreno Acevedo Luis Arturo• Moreno Carrasco Leonardo Enrique• Moreno Castrillon Juan• Moreno Chaguezá Luis Alfredo• Moreno Osorio Carlos Julio• Moreno Parra Roberto• Moreno Rios Matias• Mosquera Alvarado• Mosquera Ramón• Mosquera Luis• Mosqueraramosramos Belisario• Mosquera Mena Geisson Arley• Motañes Roa Dario Urbey• Mublled Muvdi José• Müller Rosner Francisco• Muñeton Hernan Dario• Muñeton Montilla Blanca Emilse• Muñoz Gilberto Muñoz• Muñoz Dídier Arley• Muñoz Morales Jose Ferney• Muñoz Rodríguez Jorge Enrique• Muñoz Rojas Lino De Jesús• Murcia Espitia Arnoldo• Murillo David• Murillo Ramirez Andres Ramiro• Murillo Sánchez Enrrique• Muvdi Yabra• N. Javier• Nadjar Benavides Elkin• Narvaez Jaramillo Jorge Ivan• Narváez Reyes Juan Carlos• Neira Escobar German• Neira Pimienta José De Dios• Neisa Castiblanco José• Nevardo Posada Uber• Nieves Charris Gustavo Isaac• Nieves Quesada Rolando• Niño Sonia• Niño Rafael• Noguera Edgar Camilo• Noreña Fabio Nelson• Nuñez Sanabria Rodolfo• Nuñez Sarmiento Reinaldo• Obregon Uriel• Obregon Garrido Johana• Ocampo Luis Angel• Ocampo Avila Pedro Pablo• Ocampo Diaz Jose Obed• Ochoa Carlos• Ochoa Forero Jesus Adonai• Ochoa Nuñez Manuel Maria• Ochoa Sepulveda Magnolia• Ohayan Orcaz• Ojalvo Jorge• Ojeda Óscar• Olarte De Gutierrez Mercedes• Olaverde Neira Winston Javier• Olaya Ismael• Olaya Alirio• Olmedo Castrillón Jorge• Ordoñez Herbey• Orjuela Caballero Jaime• Orozco Nacianceno• Orozco Grisales Nacianceno• Orrego Álvarez David• Ortega Fernando• Ortega Noriega Rene Enrique• Ortiz Luis Albeiro• Ortiz Arcadio• Ortiz Luis• Ortiz Ligia María Ortiz• Ortiz Efren• Ortíz Germán• Ortiz Camacho Hugo Ignacio• Ortiz Guzman Jose• Osorio Fabián• Osorio Hector Iván• Osorio Mantilla Alberto• Osorio Mendoza Hector Hely• Osorio Villamizar Ismael• Ospina Oswaldo• Ospino Sandra• Otálvaro Otálvaro Cayetano• Ovidio De Gomez Yolis Del Carmen• Ovidio Sierra Hernando• Oviedo Bertel Deivis Manuel• Pacheco Miguel Antonio• Pacheco Santander• Pacheco Yeimi• Pacheco Florez Roque• Pacheco Iglesias Miguel Angel• Paez Oscar• Paez Muñoz Jairo Anibal• Paez Tipazoca Luis Ernesto• Paez Torre Nelson Humberto• Palacios Joaquin• Palacios Emilio• Palacios Alejandro• Palacios Moreno Willinton• Palacios Paez Nelson• Palencia Palencia Benito• Palma Sarazo Mauricio• Palomino Sanchez Alejandro• Pamplona María Elizabeth• Panesso Cardona Jose Ricaute• Panqueva Merchan Alison Andrea• Pantoja Marcos• Pantoja Urbano Fabio Antonio• Parides Jaminor• Parra Shirley• Parra Arias Isauro Evelio• Parra Avila Wilson• Parra Montoya Eugenio• Patermina Hunter• Patiño Aydé• Patiño Eduardo• Patiño Rodriguez Oscar Martín• Patiño Salazar Jose Edilson• Pava Juan• Payares De Armas Guillermo• Pazos Gomajoa Jhon Richard• Pedraza Calderon Hugo• Peláez Torres Martha Lucía• Peña Victor• Peña César Dario• Peña Luz Dary (Venezuelan)• Peña Bonilla Luis Hernando• Peña Cardenas Gloria Esther• Peña Gonzalez Wilson• Peña Guarnizo José Gregorio• Peña Marco Fidel• Peña Medina Juan Carlos• Peña Sanchez Carlos Alirio• Peña Walteros Tomas Vicente• Pequeña Cosita• Peralta Zubieta Joaquin• Perea Orejuela Leider Dario• Perez Alcira• Pérez Elkin• Pérez Luis Javier• Pérez Edinson• Perez Bonilla Luis Eladio• Perez De Arco Jose• Perez Monsalve Mauricio Antonio• Perez Osorio Fabiola• Pérez Pérez Jaime Darío• Perez Reyes Oscar Mauricio• Perez Rodriguez Floriberto• Perez Rodriguez Guillermo• Pérez Ruiz José Norberto• Perez Salazar Nicanor• Perez Sanchez Fabio• Pérez Tapias Luís• Pérez Vargas Alberto• Perez Yepes Luis• Pernía Domicó Kimy• Pertuz Fabian• Picon Israel• Piedra Juan Fernando• Pietro Pietro Elvis De Jesús• Pineda Ramon Alfonso• Pino Córdoba Gildardo• Pino Cuetia Cipriano• Pino Ruiz Natalia Andrea• Pinto Velez Viviana• Pinzón Fredy• Pinzón Azuero Carlos Onofre• Plata Sonia• Polanco Germán Darío• Polanco Arroyo William• Polanco De Losada Gloria• Polanco Perdomo Aminta• Polania Martha Cecilia• Polania Montenegro Humberto• Polo Ronald• Posada Arias Juan Carlos• Potosí Chamorro José Guillermo• Prado Alexander• Prado Conde Ramiro• Prieto Piñeros Edwin• Priter Fragoso William Alfonso• Prueba Carlos• Puentes José Octavio• Puentes Edwin Yesid• Quevedo Rivas Julio• Quintero Camelo Jairo Adolfo• Quintero Herrera Alberto• Quintero Vargas Edgar• Quiroz Gaviria Cristian Camilo• Quiroz Goez Carlos Alberto• Ramirez Francisco• Ramirez Nelson• Ramirez Ruben Dario• Ramirez Cesar Augusto• Ramirez Gilberto• Ramírez Catalina• Ramírez Julio• Ramirez Castaño Ruben Dario• Ramirez De Valle Cesar Augusto• Ramirez Jimenez Ariel Alonso• Ramirez Trujillo Fernando• Ramos Hermogenes• Ramos Pablo Emilio• Ramos De Espinosa Cecilia• Ramos Quiroz Alberto• Rangel Silva Alberto• Rapckovich John Alejandro• Raves Nancy Del Socorro• Ravotty Gianluigi Yhanny (Italian)• Reales Mercado Jaime• Rebolledo Bladimir• Redondo Mindiola Cielo• Rendon Luis Fernando• Renteria Hemerito• Restrepo Mauricio• Restrepo Rigoberto• Restrepo José Jhovany• Restrepo Salvador• Restrepo Escobar Fabio• Restrepo Gómez Argiro• Restrepo Lopez Omar• Restrepo Mejia Luis Guillermo• Restrepo Mejia Oscar Emilio• Restrepo Mejia Camilo Alberto• Restrepo Montoya Luis Gonzalo• Restrepo Ponton Pedro• Restrepo Valencia Javier• Reyes Aguilar Victor Alfonso• Reyes Cadena William Alfonso• Reyes Garcia Oswaldo• Reyes Plazas Diana• Reyes Restrepo José Fanor• Riaño Diaz José Nicodemus• Riascos Jorge Alejandro• Ricardo Enrique Diaz Reyes• Rincon Castaño José Alberto• Rincon Lara Luis Ernesto• Rincon Mosquera Hernan• Rincon Pulido José Constantino• Rincon Quesada Leonardo• Rincon Trigo Ricardo• Ríos Julio Cesar• Rios Clavijo Arnubio• Rios De Calderon Maria Edilma• Rios Zorrilla Mario Arturo• Rivera Guillermo Ramón• Rivera Mestizo Bernardo• Riveros José• Roa Tovar Yesid• Robles Rivera John• Rodeiro Juan Francisco• Rodriguez Ninfa• Rodriguez Juan Sebastian• Rodriguez Luis Alberto• Rodriguez Elena• Rodríguez Fabio• Rodriguez Anzola Cristian Mauricio• Rodríguez Caro Ismael• Rodriguez Castro Alejandro José• Rodriguez Corrales Jainyenezenez• Rodriguez De La Cruz Viviana Cristina• Rodriguez Diaz Timoteo• Rodriguez Garcia Clara Ines• Rodriguez Jaimes Margarita• Rodríguez López Pedro• Rodriguez Martinez Wilfredo• Rodríguez Martínez Isabel• Rodriguez Pardo Ricardo• Rodriguez Perdomo Wilson• Rodriguez Perez Guillermo• Rodríguez Porras Javier Vianey• Rodríguez Sebeniche Rogelio• Rodriguez Urbano Robiro• Rodríguez Vitola Dubis• Rois Daza Enrique José• Rojas Clara• Rojas Cortes Osnel Gilberto• Rojas Gonzalez Gonzalo• Rojas Leon Julio Cesar• Rojas Medina Wilson• Rojas Rincon Pablo Enrique• Rojas Tierradentro Juan• Rojas Torres Wilfredo• Rojas Varón Jaime• Rojas Zamudio Benjamin• Roldan Sanchez Juan Fernando• Román Iván Darío• Román Francisco Antonio• Romero Erasmo• Romero José Useiel• Romero Luis Elvis• Romero Luis Angel• Romero Gomez Eliceth• Romero Gutierrez Julieth Alexandra• Romero Lievano Roberto• Romero Silva Martha Ballole• Romero Silva Luz Amanda• Romero Vega Eliecer• Roncancio Afanador Luisy• Rosas Sánchez Oscar Donald• Rubiano Garzón Edgar• Rubio Alfonso Arquimedes• Rubio Cardenas Jorge• Rueda Ronaldo• Rueda Bedoya Benjamin• Rueda Campo Alfonso• Ruiz Ramón• Ruiz Alvear Alexis Antonio• Ruiz Barbosa Franklin• Ruiz Ibañez Eli• Ruíz Vélez Karina• Ruiz Zapata María Cristina• Rumbo Barros Antonio• Russi Puentes Alfonso• Sabogal Rubiel• Sacadaguí Cermeño Bejamín• Saens Paola Andrea• Saenz Lozano Cristian Camilo• Saenz Saenz Nestor Hernando• Salas Cardona Jhon Jaime• Salazar Juan Carlos• Salazar Rubén• Salazar Garcés Samuel Antonio• Salazar Perez José De Jesús• Salazar Riaño Jaime• Salazar Salas Ricardo• Salazar Trujillo Amadeo• Saldaña Galvis Said Antonio• Saldarriaga García Francisco• Salem Villamil Mahmud• Salgado Vuelvas Alberto Vicente• Salinas Rodríguez Álvaro• Samaca Fuquene Marco Aurelio• Sanabria Castillo Hermes• Sanabria Cuellar Julio Alberto• Sanabria Gomez Ever• Sanchez Jhon Fredy• Sánchez Donaldo• Sanchez Galvis Fredy Yesid• Sanchez Gardel Rolando• Sanchez Gomez Hugo Alberto• Sánchez López Arnulfo• Sanchez Monsalve Dagoberto• Sanchez Novoa Luz Yolanda• Sanchez Ochoa Robert• Sánchez Perdomo Juan Carlos• Sánchez Reyes Jaime• Sandoval Garzon Alfredo• Sandoval Garzón Hernándo• Sandoval Siabato Edgar• Santacruz Aidé Rosalba• Santamaria Arango Luis Carlos• Santana Eduardo• Santana Perez Wilmer• Santana Perez Luis• Santana Perez Fernando• Sarmiento Mantilla José Daniel• Sayas Flores Ariel• Scarpetta Maldonado Eusebio• Segura Lasso Ana Rosa• Serna Trejos Doris Patricia• Serrano Gustavo• Serrano Alexis• Serrano José Luis Rodolfo• Severino Gonzalez Alfonso Jose• Sgrena Giuliana• Sierra Gaitan Luis Carlos• Sierra García Joaquín Emilio• Sierra Monroy Ana Irene• Sierra Sierra José Trinidad• Sierra Uribe Eduardo Alberto• Silgado Castro Diego• Silgado Contreras José Del Carmen• Silva Duque James• Silva Sanchez Harbey• Solarte José Belisario• Soler Nubia• Soler Martinez José David• Solozarno Guillermo Javier• Soto V Eduard Fabian• Stansell Keith (American)• Sterling Calderón Luis Roberto• Sterling Rojas Angel Maria• Stocker Joseph• Suarez Adolfo• Suarez Antonio• Suárez Ezequiel• Suarez Arena Fernando• Suárez De Cruz Carmenza• Suarez Molina Miguel• Suárez Ospina Mauricio• Taborda Echavarría Santiago Andrés• Taborda Jaramillo Luis Angel• Tamayo Andres Francisco• Tamayo Mesa Orlando Alonso• Tapasco Rangel Alirio• Télles Fabio• Tenorio Sanclemente Rogerio• Tolosa Luis Gabriel• Tonguino Paul Enrrique• Torres Rodrigo• Torres Eliecer• Torres Maria Inocencia• Torres Ascencio Jorge Enrique• Torres Bonilla Cecilia• Torres Rodriguez Carlos• Torres Rojas Oscar Orlando• Torres Silva Guillermo• Torres Velasco Parmenio• Torres Zea Roger• Tovar Yesid• Tovar Nohora Sthela• Tovar Julio• Tovar Lozano Jorge• Tovar Soler Luis Orlando• Triana Ayala Omar• Triana Mahecha Alirio• Trillos Criado Armando Orlando• Troncoso Troncoso Jorge Julio• Trujillo Molano Eduardo• Trujillo Solarte Jorge• Ugarte De Quijada Elsa• Ulfe Oscar Alfredo• Ulloa Padilla Ramiro• Ulpacue Adilson• Urán Carlos Darío• Urbano Barroso Holman• Urbano Florez Richard Orlando• Ureña José Manuel• Uribe Omar• Uribe Luis Alberto• Uricochea Corena Jose Pablo• Uscategui Jose Rafael• Valbuena Méndez Jaime• Valbuena Méndez Juan Pablo• Valbuena Sanchez Saúl• Valbuena Sotelo Lina Patricia• Valderrama Bermudez Alcira• Valencia Falla José Albertano• Valencia Jaramillo Guillermo Leon• Valencia Matiz De Torres Cecilia• Valencia Peralta Pablo Andrés• Valencia Rincon Oscar Dario• Valencia Rojas Luis Danilo• Valencia Uribe Jose Antonio• Valencia Uribe Hernando• Vallejo Braund Mauricio• Vallejo Garzon Walter Nelson• Valoj Soffer Dany• Vanegas Claudia• Vanegas Olaya Jose Serafin• Vanegas Ortega Maria Fernanda• Varela Cobo Rufino• Varela Maldonado Gabriel Enrique• Vargas Henry• Vargas Luisa• Vargas Luz Dary• Vargas Arango Sigifredo• Vargas Claudia Patricia• Vargas Contreras José Canon• Vargas De Coronado Graciela• Vargas Diaz Yefrei• Vargas Estefan Hollman• Vargas Jimenez Ancisar• Vargas Peña Nelson• Vargas Polanco Adolfo León• Vargas Rojas Yesid• Vargas Torres Neydy Enerie• Vargas Vargas Elbano• Vasconcelos Junior Joao José• Vasquez Javier• Vasquez Luis Pablo• Vasquez Elkin• Vasquez Jhon• Vásquez Salvador• Vásquez José Ignacio• Vásquez Andrade María Edilma• Vasquez Atehortua Naom Alberto• Vasquez Mira Martin Jesús• Vasquez Ospina José Ignacio• Vásquez Torres Jennifer• Vega Lina• Vega Justo Pastor• Vega Aragón Guillermo León• Velasco Fandiño José Abelardo• Velasquez Luis Carlos• Velásquez Marco Tulio• Velasquez Henao Climaco• Velasquez Londoño Carlos Fernando• Velásquez Vega Beatriz• Velazquez Mallama Carlos Vicente• Vera Alvarado Sebastián• Verbel Medina Julio Hernan• Vertel De Castillo Hernan Francisco• Viana Gustavo• Viancha Suárez Luis Angel• Vidales José David• Vides Daza Maria Ines• Vides Salgadoides Salgado Alejandro Enrique• Villalba Gutierrez Antonio• Villalobos Hernandez Nielsen Alfredo• Villamil Santander• Villamizar Carrillo Said Alexis• Villamizar Alvares Gabriel Roberto• Villanueva Chacon Cesar Augusto• Villareal Tovar Claudia Marcela• Villarreal Maura• Villasana Cesar Efrén• Villegas Juan Carlos• Villegas Alvarez Natalia• Villegas Londoño Adriana Patricia• Villegas Villegas Gustavo• Vitonas Noscue Arquímedes• Vizcaino Silva Nelson De Jesús• Welgel Reinhardt• Wiza Deisy Esperanza• Yaya Gomez Leidy Carolina• Yépes Iván• Yepez Martinez Gonzalo Alberto• Zabaleta Arellano José De Los Reyes• Zambrano Renán• Zambrano Carlos Ovidio• Zambrano Oscar• Zambrano German• Zambrano Carbonel Jose Fernando• Zapata Arrieta Gustavo• Zapata Garcia Fabian• Zapata López José Nicolás• Zapata Ruiz Maria Cristina• Zarate Polo Pedro José• Zea De Palacios Rosa• Zorrilla Jiménez Carlos Andres• Zorro Meza Oscar• Zuleta Cortes Rodrigo De Jesus• Zuleta Rivera María Camila• Zuluaga Quintero Darlyn Jader• Zuñiga Frias Luis Carlos• Zúñiga Villarreal Luis

